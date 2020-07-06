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Скончался маэстро итальянской киномузыки Эннио Морриконе

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200706/14479142/Skonchalsya-maestro-italyanskoy-kinomuzyki-Ennio-Morrikone.html

Обладатель премий "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус", "Золотой лев", автор популярных композиций, знаменитых на весь мир. Это все он — Эннио Морриконе.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На 92-м году ушел из жизни знаменитый итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Об этом сообщили местные СМИ.

Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.

Эннио Морриконе написал музыку к почти 400 фильмам. Одними из самых популярных мелодий считаются "Chi Mai" и "Le Vent, Le Cri", которые прозвучали в фильме "Профессионал".

Chi Mai

Le Vent, Le Cri

Также Морриконе написал саундтреки к таким знаменитым фильмам, как "На несколько долларов больше", "Омерзительная восьмерка", "Хороший, плохой, злой", "Однажды в Америке", "Неприкасаемые", "Лолита" и другие. 

Заслуги Морриконе как кинокомпозитора

Итальянский маэстро был пять раз номинирован на "Оскар". В 2007 году получил заветную статуэтку за выдающийся вклад в кинематограф.

Также в 1987-м за музыку к фильму "Неприкасаемые" удостоился премий "Золотой глобус" и "Грэмми". 

В 1995 году был награжден "Золотым львом" Венецианского фестиваля за выдающиеся творческие достижения.

В 2000-м получил американскую кинопремию "Золотой глобус" за фильм "Легенда о пианисте", в 2001 году — за кинокартину "Малена".

В 2001-м Эннио Морриконе был награжден в Италии Золотой медалью за заслуги в области культуры и искусства.

Теги:
Италия, дирижер, музыка, композиции



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