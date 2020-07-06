Скончался маэстро итальянской киномузыки Эннио Морриконе

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На 92-м году ушел из жизни знаменитый итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Об этом сообщили местные СМИ.
Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.
Эннио Морриконе написал музыку к почти 400 фильмам. Одними из самых популярных мелодий считаются "Chi Mai" и "Le Vent, Le Cri", которые прозвучали в фильме "Профессионал".
Chi Mai
Le Vent, Le Cri
Также Морриконе написал саундтреки к таким знаменитым фильмам, как "На несколько долларов больше", "Омерзительная восьмерка", "Хороший, плохой, злой", "Однажды в Америке", "Неприкасаемые", "Лолита" и другие.
Заслуги Морриконе как кинокомпозитора
Итальянский маэстро был пять раз номинирован на "Оскар". В 2007 году получил заветную статуэтку за выдающийся вклад в кинематограф.
Также в 1987-м за музыку к фильму "Неприкасаемые" удостоился премий "Золотой глобус" и "Грэмми".
В 1995 году был награжден "Золотым львом" Венецианского фестиваля за выдающиеся творческие достижения.
В 2000-м получил американскую кинопремию "Золотой глобус" за фильм "Легенда о пианисте", в 2001 году — за кинокартину "Малена".
В 2001-м Эннио Морриконе был награжден в Италии Золотой медалью за заслуги в области культуры и искусства.