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Социальная сеть TikTok

В США могут заблокировать TikTok

© AFP 2018 / -
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Sputnik Узбекистан
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Госсекретарь посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В Америке рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос ведущей, последуют ли США примеру властей Индии и Австралии, которые уже заявили о необходимости закрыть китайское приложение, Помпео отметил, что такое развитие событий возможно.

"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это", - заявил он.

Госсекретарь посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

Государственные флаги КНР и Гонконга на территории комплекса правительственных зданий.
© Sputnik / Валерий Мельников
Китай против США: вызов принят

"Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах людей, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо", - сказал Помпео.

Госсекретарь напомнил, что ранее США объявили угрозой для национальной безопасности работу китайских компаний ZTE и Huawei, заподозрив их в передаче персональных данных американских граждан властям КНР.

Напомним, TikTok - TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Теги:
блокировка, мобильное приложение, приложение, Социальная сеть, Китай, Китай, США, США, Майк Помпео



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