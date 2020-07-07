В США могут заблокировать TikTok

Госсекретарь посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В Америке рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос ведущей, последуют ли США примеру властей Индии и Австралии, которые уже заявили о необходимости закрыть китайское приложение, Помпео отметил, что такое развитие событий возможно.

"Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это", - заявил он.

Госсекретарь посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

"Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах людей, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо", - сказал Помпео.

Госсекретарь напомнил, что ранее США объявили угрозой для национальной безопасности работу китайских компаний ZTE и Huawei, заподозрив их в передаче персональных данных американских граждан властям КНР.

Напомним, TikTok - TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.