В России предложили поднять размеры автомобильных штрафов

Сколько теперь придется отдать водителю в РФ за проезд на красный свет и установку заведомо подложных номеров.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей в пять раз, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

"Сейчас штраф за проезд на красный свет, согласно КоАП, составляет одну тысячу рублей. При повторном нарушение он увеличивается до пяти тысяч, альтернативой может стать лишение права садиться за руль на срок от четырех месяцев до полугода", - говорится в информации.

Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Штраф за это сейчас не превышает 2,5 тысячи рублей.

При этом в ОНФ призывают уменьшить штраф за грязные номера и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода.

Также специалисты рекомендовали наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, предлагается скорректировать штрафы за превышение скорости: за 40-60 км/ч сверх нормы в населенном пункте предлагается штрафовать на 2,5 тысячи рублей, за повторное нарушение — на 5 тысяч.

В обоих случаях не предусматривается лишение прав.

За превышение более чем на 60 км/ч в населенном пункте специалисты предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев, за повторное нарушение — на 15 тысяч или лишать прав на год.

За превышение на 40-60 км/ч при езде вне населённого пункта в ОНФ предлагают установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей, более чем на 60 км/ч — 5 тысяч рублей.