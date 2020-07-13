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Вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана - что известно

© Sputnik / Валерий Мельников
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Утром обстрелы были возобновлены на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области (северо-восток).

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Вооруженное столкновение снова началось на границе Армении и Азербайджана, сообщает Sputnik Армения.

"После двух-трехчасовой паузы утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел армянских позиций. Подразделения ВС Армении дали соразмерный ответ", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

Напомним, днем в воскресенье произошел вооруженный инцидент на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области (северо-восток).

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Оборонное ведомство Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт.

По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери.

Теги:
госграница, граница, границы, обстрел, оружие, Азербайджан, Азербайджан, Армения



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