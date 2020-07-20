В России успешно завершились испытания первой вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса в гражданский оборот еще не выпущена, её применение вне рамок клинических исследований пока невозможно.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Минобороны официально завершило клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса.

Сегодня из военного госпиталя имени Бурденко была выписана вторая группа из 20 добровольцев. Первую группу испытуемых отпустили домой буквально на днях.

Врачи 28 дней следили за реакцией организма добровольцев на препарат и пришли к выводу, что вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных реакций.

Перед выпиской у всех пациентов взяли анализ крови. Он подтвердил наличие у них антител и иммунитета к COVID-19.

Следующая цель исследований — определить, насколько продолжителен иммунитет, сформировавшегося у людей, прошедших вакцинирование.

Также один из самых насущных вопросов — это сроки запуска препарата в производство, сейчас будет решаться вопрос о его государственной регистрации.

Разработанная вакцина пока еще не применяется вне исследований, отметили в ведомстве.

Напомним: ранее российские ученые впервые смогли получить антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции).

Это настоящий прорыв в науке, поскольку полученные результаты очень помогут при совершенствовании как лекарств от COVID-19, так и вакцины.