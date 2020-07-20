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Шествие Бессмертный полк в Москве

Владимир Путин перенес акцию "Бессмертный полк" на 2021 год

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Президент пояснил, что врачи не рекомендовали устраивать акцию сейчас из-за эпидемиологической обстановки в стране.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что шествие "Бессмертного полка" состоится в 2021 году, пишет РИА Новости.

По его словам, такие мероприятия нельзя проводить любой ценой.

"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", — сказал Путин на церемонии закладки новых кораблей на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Президент пояснил, что врачи не рекомендовали устраивать акцию сейчас из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Акция Бессмертный полк в городах России
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Человеческое единение: "Бессмертный полк онлайн" завершен

Напомним, в этом году шествие, которое традиционно проходит 9 мая, перенесли из-за распространения коронавируса. Предварительно, оно должно было состояться 26 июля, но организатор — "Бессмертный полк России" — выступил за отмену и полноценное проведение мероприятия в следующем году.

В сам День Победы шествие прошло в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Появился ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда — виртуального шествия ветеранов по Красной площади. Проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка трех миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.

 

Теги:
коронавирус, Владимир Путин, Владимир Путин, Россия, Россия, Акция "Бессмертный полк", Бессмертный полк



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