Владимир Путин перенес акцию "Бессмертный полк" на 2021 год

Президент пояснил, что врачи не рекомендовали устраивать акцию сейчас из-за эпидемиологической обстановки в стране.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что шествие "Бессмертного полка" состоится в 2021 году, пишет РИА Новости.

По его словам, такие мероприятия нельзя проводить любой ценой.

"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", — сказал Путин на церемонии закладки новых кораблей на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Президент пояснил, что врачи не рекомендовали устраивать акцию сейчас из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Напомним, в этом году шествие, которое традиционно проходит 9 мая, перенесли из-за распространения коронавируса. Предварительно, оно должно было состояться 26 июля, но организатор — "Бессмертный полк России" — выступил за отмену и полноценное проведение мероприятия в следующем году.

В сам День Победы шествие прошло в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Появился ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда — виртуального шествия ветеранов по Красной площади. Проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка трех миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.