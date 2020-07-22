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Сотрудники ФСБ

ФСБ РФ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии

ФСБ РФ
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По месту их проживания в Нальчике найдено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в Кабардино-Балкарии, его планировали члены ИГ*, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ совместно с МВД России пресечен на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки ИГ*", - говорится в сообщении.

По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ, где обсуждался планируемый теракт.

 

* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Теги:
ФСБ, Кабардино-Балкария, россия, теракт



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