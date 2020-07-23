В России вейпы и кальяны приравняли к табачным изделиям

В пояснительной записке к законопроекту говорится о растущей популярности вейпов и кальянов у молодежи.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Госдума РФ приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, сообщает РИА Новости.

"На вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы", - говорится в информации.

Например, за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.

Дым под запретом: вступили в силу ограничения курения вейпов и кальянов >>

Более того, законодательно теперь будет прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан пропишут последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о растущей популярности вейпов и кальянов у молодежи. Авторы законопроекта утверждают, что это может подтолкнуть несовершеннолетних к курению обычных сигарет.