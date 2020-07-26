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В Telegram появились видеозвонки

© Flickr / Ervins Strauhmanis
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200726/14630467/V-Telegram-poyavilis-videozvonki.html

Пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В популярном мессенджере Telegram появилась новая функция видеозвонков, сообщает "Код Дурова".

"Пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас", - говорится в сообщении.

Для этого нужна версия 6.3. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, чтобы звонок случился.

Теги:
технологии, Видео, Telegram, Telegram, Telegram



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