В Telegram появились видеозвонки

Пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В популярном мессенджере Telegram появилась новая функция видеозвонков, сообщает "Код Дурова".

"Пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас", - говорится в сообщении.

Для этого нужна версия 6.3. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, чтобы звонок случился.