Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Вспышка коронавирусной инфекции во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает интернет-портал правительства Вьетнама.

"Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию", - говорится в информации.

До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.

Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты Министерства здравоохранения страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19, сообщает портал.

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Сейчас в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие.

Также власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг.