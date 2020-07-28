МТС первой в России получила 5G-лицензию

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Сотовый оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G, сообщает RT.
"Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов", — прокомментировал получение лицензии президент МТС Алексей Корня.
В компании добавили, что первыми пользователями данной сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
Лицензия была предоставлена компании сроком до 16 июля 2025 года.