МТС первой в России получила 5G-лицензию

Главные темы

Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 июля В Узбекистане за день выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 28 июля достигло 21699. 366

В Минэкономики рассказали о мерах по спасению экономики от пандемии Объем выданных кредитов за январь-июнь этого года составил 58,6 трлн сумов (за соответствующий период прошлого года - 65,4 трлн сумов). Банки предоставили хозяйствующим субъектам отсрочку по кредитным платежам на 24,5 трлн сумов. 16