19:43 28 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Логотип компании МТС

МТС первой в России получила 5G-лицензию

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
Получить короткую ссылку
2711
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200728/14644321/MTS-pervoy-v-Rossii-poluchila-5G-litsenziyu.html

Известно, что первыми пользователями данной сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Сотовый оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G, сообщает RT.

"Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов", — прокомментировал получение лицензии президент МТС Алексей Корня.

В компании добавили, что первыми пользователями данной сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Лицензия была предоставлена компании сроком до 16 июля 2025 года. 

Теги:
сотовая связь, МТС, МТС, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девушка на краю бассейна в индонезийском городе Убуд.
Самые невероятные бассейны мира — фотолента
СМИ: ураган "Ханна" разрушил часть стены Трампа на границе США и Мексики
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться