В одном из районов Москвы пошел снег — синоптики назвали это рядовым событием

Погода преподносит сюрпризы: кто бы мог подумать, что жителей российской столицы ожидает июльский снегопад.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На юго-западе Москвы в районе Зюзино выпал снег. Ранее метеорологи предупреждали, что в столице пройдут небольшие дожди, однако о зимних осадках речи совсем не шло.

Впрочем, синоптики не увидели в легком летнем снегопаде ничего необычного и заявили, что это вполне рядовое явление летом.

"Это мелкие градины, которые просто не успели растаять, опускаясь в облаке. Поэтому они имеют окраску, характерную для твердых осадков. В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает каждый год", — заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью "Известиям".

По ее словам, Москва сейчас находится под влиянием прохладного циклона, который образует кучево-дождевые облака и осадки.

Специалист поспешила заверить, что выпавший снег совсем не означает, что на смену жаркому лету в июле придет зима.

До конца недели синоптики прогнозируют погоду днем до 18–20 градусов и ночью в районе 11–13 градусов. Затем с понедельника воздух снова начнет прогреваться, и столбики термометра достигнут 26 градусов тепла.