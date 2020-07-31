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Автомобили скорой помощи

В Крыму произошло ДТП с маршруткой, погибли 8 человек

© Sputnik / Юрий Лашов
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Авария, по предварительным данным, случилась из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Помимо погибших, пострадали 15 человек.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и КамАЗа, погибли восемь человек, сообщает РИА Новости.

"Информация об аварии поступила в 05.15 мск. Микроавтобус, как рассказал агентству представитель экстренных служб, выполнял рейс по маршруту. По данным МЧС, Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом", - говорится в публикации.

Авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Помимо погибших, пострадали 15 человек.

Сейчас шесть бригад скорой помощи выехали на место крупного ДТП.

Начата проверка.

Теги:
Происшествие, погибшие, авария, ДТП, Крым, Крым



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