В Крыму произошло ДТП с маршруткой, погибли 8 человек

Авария, по предварительным данным, случилась из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Помимо погибших, пострадали 15 человек.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и КамАЗа, погибли восемь человек, сообщает РИА Новости.

"Информация об аварии поступила в 05.15 мск. Микроавтобус, как рассказал агентству представитель экстренных служб, выполнял рейс по маршруту. По данным МЧС, Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом", - говорится в публикации.

Авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Помимо погибших, пострадали 15 человек.

Сейчас шесть бригад скорой помощи выехали на место крупного ДТП.

Начата проверка.