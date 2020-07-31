Банки России хотят получить право списывать деньги без спроса

Возможность взимания комиссий с "брошенных счетов" при их последующем закрытии может так же рассматриваться как форма профилактики и предотвращения сомнительных операций.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Российские банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих" счетов, данные о владельцах которых им не удалось обновить в течение более года. Такое предложение подготовлено Абсолют-банком в рамках "регуляторной гильотины" Банка России, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.

Авторы инициативы сообщили, что мера позволит кредитным организациям предотвратить случаи мошенничества, а клиенты смогут избежать штрафов и неустоек, если вовремя не сообщили о замене паспорта.

Банки в РФ обязаны не реже одного раза в год обновлять сведения о владельцах счетов. В настоящее время, если сведения по клиенту не обновлены, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Любые иные операции по счету де-юре возможны только после обновления сведений или соответствующего решения клиента.

Таким образом, если клиент не проводит операции по своему счету, то банки не вправе списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента. По существу, банки отказывают самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов. Представляется целесообразным отменить эти требования, пояснил Поляков.

Кроме того, регулятор ранее уже подчеркивал риски использования "спящих счетов" для проведения сомнительных операций.

Возможность взимания комиссий с "брошенных счетов" при их последующем закрытии может так же рассматриваться как форма профилактики и предотвращения сомнительных операций.