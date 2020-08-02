В России вакцинация от COVID-19 будет бесплатной — глава Минздрава

Ранее Мурашко сообщал, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики и учителя.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко раскрыл подробности того, как будет проводиться вакцинация населения страны.

По его словам, прививки будут бесплатными.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Схема <...> всем известна — она будет плановой", — сообщил министр.

Напомним, что российская вакцина от COVID-19 уже готова. Недавно успешно завершились ее клинические испытания, и теперь препарат должен пройти регистрацию, а затем получить разрешение на гражданский оборот.

Все это планируют сделать до середины августа.

Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать уже осенью.

Эту информацию подтвердили и в самом Минздраве. Как отметил Мурашко, с 10 августа вакцины начнут поставлять в регионы, а сделать прививку уже можно будет в октябре.

Между тем в России на данный момент ведутся разработки сразу нескольких вакцин от коронавируса. Клинические испытания двух из них могут начаться в ближайшие месяцы.