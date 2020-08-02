18:38 02 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин

В России вакцинация от COVID-19 будет бесплатной — глава Минздрава

AP Photo / Sakchai Lalit
В мире
Получить короткую ссылку
175 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200802/14684664/V-Rossii-vaktsinatsiya-ot-COVID-19-budet-besplatnoy--glava-Minzdrava.html

Ранее Мурашко сообщал, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики и учителя.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко раскрыл подробности того, как будет проводиться вакцинация населения страны.

По его словам, прививки будут бесплатными.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Схема <...> всем известна — она будет плановой", — сообщил министр.

Напомним, что российская вакцина от COVID-19 уже готова. Недавно успешно завершились ее клинические испытания, и теперь препарат должен пройти регистрацию, а затем получить разрешение на гражданский оборот. 

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин назвал главные требования к российской вакцине от COVID-19

Все это планируют сделать до середины августа.

Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать уже осенью.

Эту информацию подтвердили и в самом Минздраве. Как отметил Мурашко, с 10 августа вакцины начнут поставлять в регионы, а сделать прививку уже можно будет в октябре.

Между тем в России на данный момент ведутся разработки сразу нескольких вакцин от коронавируса. Клинические испытания двух из них могут начаться в ближайшие месяцы.

Теги:
Минздрав РФ, Россия, пандемия, коронавирус, вакцинация



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Во сколько СССР обошлась Олимпиада-80 — рассказывает Гоблин-Пучков
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться