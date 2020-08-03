В России запретили пополнять наличными электронные кошельки

Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или Интернет.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. С сегодняшнего дня, 3 августа, в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки, сообщает РИА Новости.

Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или Интернет.

"Пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька", WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи", - говорится в информации.

Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет.

Также сообщается, что данный закон вводит ограничения по большому числу транспортных проектов и по сервисам оплаты школьного питания.