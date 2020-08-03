В Англии футболистов будут удалять с поля за умышленное обкашливание соперников

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдала новые инструкции для рефери. Теперь поведение игроков в период пандемии COVID-19 будет тщательно контролироваться.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Англии приняли беспрецедентные меры по борьбе с COVID-19.

Футбольная ассоциация страны опубликовала новую рекомендацию для судей, согласно которой теперь игроку можно показать красную карточку и удалить с поля за то, что тот намеренно кашлянул на своего соперника или официальное лицо матча.

Как отмечает издание The Times, руководство Футбольной ассоциации Англии фактически приравнивает по степени грубости умышленный "акт кашля" с ударом кулаком.

Подобные меры были введены для того, чтобы контролировать поведение игроков в период пандемии. Однако в обязанности рефери не будут входить контроль за соблюдением социальной дистанции во время празднования голов.

Кроме того, футболисты не будут наказываться, к примеру, за плевки в сторону соперников.

Новые правила распространяются на все официальные матчи страны. Сюда входят в том числе Премьер-лига, Кубок Англии и Кубок лиги.