Доктор Рошаль: пандемия COVID-19 — это репетиция биологической войны

Между тем известный хирург заверил, что он вовсе не имеет в виду, что коронавирус был искусственно создан. Однако это — проверка системы биозащиты страны на прочность.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал свое мнение о том, что из себя на самом деле представляет пандемия COVID-19.

По его словам, коронавирус стал проверкой биозащиты государств, эдакой репетицией биологической войны.

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", — заявил Рошаль в интервью Forbes.

Он также отметил, что справиться с вызовом в виде COVID-19 оказались готовы далеко не все страны мира.

По мнению медика, выстоять способна была бы советская система биозащиты, однако сейчас она частично утеряна.

Рошаль подчеркнул, что "вирус не знает границ" и предсказать, каких масштабов достигнет пандемия, тоже невозможно.

По мнению специалиста, трудно предсказать четкие сроки в том числе и из-за поведения людей, которые зачастую пренебрегают карантинными ограничениями и санитарно-гигиеническими требованиями.

Напомним: по последним данным, количество случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 18 миллионов, скончались 689 тысяч человек, выздоровели — более 10,7 миллиона.