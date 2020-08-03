19:10 03 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск

Доктор Рошаль: пандемия COVID-19 — это репетиция биологической войны

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200803/14693841/Doktor-Roshal-pandemiya-COVID-19--eto-repetitsiya-biologicheskoy-voyny.html

Между тем известный хирург заверил, что он вовсе не имеет в виду, что коронавирус был искусственно создан. Однако это — проверка системы биозащиты страны на прочность.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал свое мнение о том, что из себя на самом деле представляет пандемия COVID-19.

По его словам, коронавирус стал проверкой биозащиты государств, эдакой репетицией биологической войны. 

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", — заявил Рошаль в интервью Forbes.

Он также отметил, что справиться с вызовом в виде COVID-19 оказались готовы далеко не все страны мира. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
Миру не стоит нагнетать нервозную атмосферу вокруг COVID-19 — доктор Рошаль

По мнению медика, выстоять способна была бы советская система биозащиты, однако сейчас она частично утеряна. 

Рошаль подчеркнул, что "вирус не знает границ" и предсказать, каких масштабов достигнет пандемия, тоже невозможно. 

По мнению специалиста, трудно предсказать четкие сроки в том числе и из-за поведения людей, которые зачастую пренебрегают карантинными ограничениями и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Напомним: по последним данным, количество случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 18 миллионов, скончались 689 тысяч человек, выздоровели — более 10,7 миллиона.

Теги:
война, доктор, коронавирус, пандемия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Кадры с места захвата заложника в Киеве
Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться