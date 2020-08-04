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Испытание вакцины от коронавируса в РФ

Российская вакцина от COVID-19 будет недоступна для детей — с чем это связано

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https://uz.sputniknews.ru/world/20200804/14697946/Rossiyskaya-vaktsina-ot-COVID-19-budet-nedostupna-dlya-detey--s-chem-eto-svyazano.html

По закону, препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. Только потом можно будет начать доклинические тестирования вакцины с тем, чтобы ее вводили и детям.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. Недавно успешно завершились ее клинические испытания. Теперь осталось только зарегистрировать препарат, а затем получить разрешение на гражданский оборот. 

Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин
AP Photo / Sakchai Lalit
В России вакцинация от COVID-19 будет бесплатной — глава Минздрава

Промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже в октябре. Причем все это будет абсолютно бесплатно для граждан.

Однако вакцина от COVID-19 в этом году останется недоступна для детей. 

Это связано с тем, что препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. И только потом будет разрешено делать прививку детям.

"Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но, согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–", — рассказал глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики и учителя.

"Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание", — добавил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Между тем в стране сейчас ведутся разработки сразу нескольких вакцин от коронавируса. Клинические испытания двух из них могут начаться в ближайшие месяцы.

Теги:
Россия, дети, коронавирус, Вакцина



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