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Врачи в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

Ученые выявили в Кыргызстане мутировавшую форму COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Образцы с эволюционировавшим коронавирусом имеют наибольшее сходство с пробами вируса, выявленного в Швеции, России, США, ОАЭ и Омане.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Минздрав Кыргызстана провел исследование, чтобы выявить происхождение штаммов COVID-19, которые циркулируют в республике. 

Специалисты направили 20 образцов носоглоточных мазков заразившихся людей в референс-центр Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора РФ.

Выяснилось, что среди 20 присланных образцов три были отмечены высоким цитопатогенным действием. Иными словами, вирус мутировал.

"Эти три образца, содержащие РНК SARS-COV-2, использовали для дальнейших анализов, которые показали, что вирус был ввезен в Кыргызстан, а затем эволюционировал на территории страны", — заявила глава управления общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова, передает Sputnik Кыргызстан.

Данные образцы были помещены на хранение в Роспотребнадзор с целью дальнейшего изучения их патогенности.

Стоит отметить, что речь идет об анализах, взятых у граждан Кыргызстана в мае. В дальнейшем республика направит в Россию образцы, собранные в июле и августе. 

Теги:
пандемия, ученые, Кыргызстан, коронавирус



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