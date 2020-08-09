Ученые выявили в Кыргызстане мутировавшую форму COVID-19

Образцы с эволюционировавшим коронавирусом имеют наибольшее сходство с пробами вируса, выявленного в Швеции, России, США, ОАЭ и Омане.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Минздрав Кыргызстана провел исследование, чтобы выявить происхождение штаммов COVID-19, которые циркулируют в республике.

Специалисты направили 20 образцов носоглоточных мазков заразившихся людей в референс-центр Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора РФ.

Выяснилось, что среди 20 присланных образцов три были отмечены высоким цитопатогенным действием. Иными словами, вирус мутировал.

"Эти три образца, содержащие РНК SARS-COV-2, использовали для дальнейших анализов, которые показали, что вирус был ввезен в Кыргызстан, а затем эволюционировал на территории страны", — заявила глава управления общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова, передает Sputnik Кыргызстан.

Данные образцы были помещены на хранение в Роспотребнадзор с целью дальнейшего изучения их патогенности.

Стоит отметить, что речь идет об анализах, взятых у граждан Кыргызстана в мае. В дальнейшем республика направит в Россию образцы, собранные в июле и августе.