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Джозеф Байден

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

© Sputnik / Михаил Фомичев
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По итогам виртуальной переклички партийных делегаций Байден набрал наибольшее число голосов (3 550) на общенациональном съезде демократов.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Бывший вице-президент США Джо Байден утвержден в качестве кандидата от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов, сообщается на сайте партии.

"Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители от штата Северная Каролина", - говорится в публикации.

В общей сложности он получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или его главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, вышедшего из внутрипартийной гонки в апреле.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что у кандидатов от Республиканской и Демократической партий будут почти равные шансы на победу на президентских выборах в США.

Теги:
политика, Политик, выборы президента, выборы, президент США, президент, Президент, США, США, Джо Байден



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