В Кремле прокомментировали ситуацию в Беларуси

По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны", - заявил Песков.

По его словам, Беларусь для России является союзным государством и братской страной.

"Беларусь — это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ", — добавил он.

По мнению Пескова, в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне.

"Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога", — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также прокомментировал выборы в Беларуси.

По словам Лаврова, Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси, а заявление глав стран Евросоюза не имеют никакого отношения к отстаиванию прав человека и демократии.