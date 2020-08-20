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Алексей Навальный

Алексей Навальный в реанимации - что произошло

© Sputnik / Валерий Мельников
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Предварительный диагноз Алексею Навальному уже поставлен, и в течение дня врачи окончательно утвердят его.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Глава фонда ФБК Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в реанимации в Омске, сообщает РИА Новости.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.

Предварительный диагноз Навальному уже поставлен, и в течение дня врачи окончательно утвердят его.

В ФБК предполагают, что их руководителя отравили чем-то подмешанным в чай прямо в аэропорту, так как это было единственное, что он пил с утра.

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Ранее стало известно, что самолет, на котором глава фонда летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1.

Теги:
отравление, Томск, Россия, Россия, Алексей Навальный



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