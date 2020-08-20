Кремль о Навальном: если отравили - будет расследование

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Если имеет место отравление оппозиционера Алексея Навального, то будет расследование, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Речь идет о гражданине Российской Федерации. Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, связанной с потерей сознания. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления, или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование. Это касается любого гражданина Российской Федерации", - сказал Песков.

Песков отметил, что ему неизвестно, докладывают ли президенту РФ Владимиру Путину о состоянии Навального.

"Я не думаю, что докладывают, общая ситуация в рамках сообщения СМИ, а тем более ситуация достаточно транспарентная, врачи регулярно информируют о том, что они делают, как, в каком состоянии находится пациент. Эта информация доступна абсолютно всем, она доступна и главе государства в тех мониторингах, которые для него готовятся", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что это особенная ситуация, для которой нужен другой протокол действий, потому что в коме находится один из критиков власти, он заявил: "Безусловно, когда что-то угрожает жизни гражданина РФ, то это серьезная ситуация и врачи, и правоохранительные органы в разной степени серьезно относится ко всем гражданам".

Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.