ООН де-факто признала Крым российским — в РФ оценили это решение

В Крыму, в свою очередь, заявили, что процесс признания международным сообществом полуострова как части Российской Федерации неизбежен.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В ООН опубликовали данные о численности населения в России. Согласно материалам, в 2019 году в стране проживало 143,9 миллиона граждан, а в 2020-м цифра выросла до 145,9 миллиона.

Из данных следует, что прирост составил 2 миллиона человек.

Такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

В Совете Федерации также отметили, что статистика ООН, из которой следует, что к населению РФ также отнесены крымчане, подтверждает, что организация де-факто признала полуостров российским.

"ООН понадобилось более шести лет, чтобы разглядеть в составе России целый полуостров с более чем двухмиллионной республикой. Отраженное в статистике ООН в 2020 году резкое увеличение численности населения России на 2 млн человек является очевидным подтверждением фактического признания жителей Крыма населением России и российского статуса полуострова", — сказала Ковитиди РИА Новости.

Власти Крыма, в свою очередь, отметили, что процесс признания Крыма частью РФ со стороны мирового сообщества был неизбежен.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил, что "этому не может воспрепятствовать никто", поэтому "статистика ООН логична и закономерна".

Напомним: Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Через два дня президент РФ, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.