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Девочка в защитной маске на руках у матери на одной из улиц в Гонконге

До какого возраста детям не рекомендуется носить маски — объяснили в ВОЗ

© Sputnik / Мигель Кандела
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200823/14823936/Do-kakogo-vozrasta-detyam-ne-rekomenduetsya-nosit-maski--obyasnili-v-VOZ.html

Эксперты дали рекомендации касательно ношения средств индивидуальной защиты детьми в возрасте до 5, 6-11 лет и от 12 и старше.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фона ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что детям до 5 лет не следует носить защитные медицинские маски.

"От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", — говорится в отчете. 

Что касается детей постарше — возраста от 6 до 11 лет — то ученые советуют обязательно учитывать ряд факторов при ношении маски.

Анатолий Альштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, член Нью-Йоркской академии наук
Фото из личного архива Анатолия Альштейна
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В частности, родителям необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию в месте проживания ребенка, потенциальное влияние ношения маски на его обучение и психосоциальное развитие, а также способность ребенка безопасно и правильно пользоваться средством индивидуальной защиты. 

Кроме того, должен быть обеспечен надлежащий надзор со стороны взрослых.

Дети от 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (COVID-19. – Sputnik)", — следует из отчета.

Напомним, что, по последним данным, с начала пандемии в мире зарегистрировано 23,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались 803 тысячи человек, вылечились — 14,8 миллиона.

Теги:
пандемия, коронавирус, защитные маски, ВОЗ



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