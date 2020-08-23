До какого возраста детям не рекомендуется носить маски — объяснили в ВОЗ

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фона ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что детям до 5 лет не следует носить защитные медицинские маски.
"От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", — говорится в отчете.
Что касается детей постарше — возраста от 6 до 11 лет — то ученые советуют обязательно учитывать ряд факторов при ношении маски.
В частности, родителям необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию в месте проживания ребенка, потенциальное влияние ношения маски на его обучение и психосоциальное развитие, а также способность ребенка безопасно и правильно пользоваться средством индивидуальной защиты.
Кроме того, должен быть обеспечен надлежащий надзор со стороны взрослых.
Дети от 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в ВОЗ и ЮНИСЕФ.
"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (COVID-19. – Sputnik)", — следует из отчета.
Напомним, что, по последним данным, с начала пандемии в мире зарегистрировано 23,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались 803 тысячи человек, вылечились — 14,8 миллиона.