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Россия планирует восстановить авиасообщение с семью странами — список

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Sputnik Узбекистан
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На данный момент РФ возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Швейцарией и Танзанией. Также открылась граница с Абхазией.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Власти России изучают возможности восстановления в ближайшее время авиасообщения еще с несколькими государствами.

Речь идет о возобновлении полетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Проработать пути восстановления авиасообщения с указанными странами поручено Росавиации и Роспотребнадзору.

Окончательное решение по данному вопросу, как ожидается, будет принято завтра, 25 августа.

Роман Гусаров
© Foto : Из личного архива Романа Гусарова
Эксперт о возобновлении авиасообщения: не факт, что россияне будут готовы рисковать

Напомним: с 27 марта из-за пандемии COVID-19 власти РФ приостановили регулярные и чартерные полеты за рубеж. Осуществлялись только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и другие спецперелеты.

В конце лета Россия начала постепенно открывать границы.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также были сняты ограничения на пересечение границы с Абхазией.

С 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией.

Кроме того, для россиян открыт въезд в Кыргызстан и Черногорию, а в скором времени въезд для граждан страны может разрешить Польша.

Теги:
полет, самолет, Авиасообщение, Россия



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