В Кремле прокомментировали обвинения в ситуации с Навальным

В немецкой клинике, где сейчас находится Навальный, накануне заявили, что считают произошедшее с ним отравлением.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Кремле на данный момент не видят повода для расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В немецкой клинике, где сейчас находится Навальный, накануне заявили, что считают произошедшее с ним отравлением. Их российские коллеги с таким выводом не согласны.

Песков отметил, что пока идет фаза медицинского расследования причин болезни Навального.

"Собственно, врачи этим и занимаются. И российские врачи сначала, и немецкие врачи впоследствии - они занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - сказал Песков.

По его словам, для расследования должен быть повод.

Напомним, в минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.

Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом "Атропин" в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.