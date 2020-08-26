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Дополненная реальность

Apple представит контент с дополненной реальностью в 2021 году

© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER
В мире
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С новой функцией элементы телешоу будут отображаться на телефоне или планшете зрителя и интегрироваться в окружающую среду.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Вполне возможно, что компания Apple в следующем году представит контент с дополненной реальностью (AR), сообщает Bloomberg.

"Ожидается, что функция AR появится в следующем году, в преддверии выпуска в 2022-м гарнитуры Apple, которая будет построена вокруг дополненной и виртуальной реальности", - говорится в информации.

Оказалось, что релиз первоначально был запланирован на конец текущего года, но из-за пандемии COVID-19 был отложен. Тем не менее есть вероятность, что в конечном итоге Apple может отказаться и от нового плана.

С новой функцией элементы телешоу будут отображаться на телефоне или планшете зрителя и интегрироваться в окружающую среду. Например, кто-то, смотрящий сцену лунной прогулки в шоу, сможет увидеть на дисплее своего устройства виртуальный луноход, расположенный на кофейном столике в гостиной.

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Новая функция будет бонусом, доступным в приложении Apple TV на iPhone или iPad.

Напомним, ранее стало известно, что в июне Apple представила iOS 14. Один из главных новых инструментов - сервис для работы с приложениями App Library, который группирует приложения по категориям на рабочем столе.

Самое интересное: теперь уведомление о входящем звонке будет не на весь экран, а иконкой сверху. Его всего лишь необходимо будет смахнуть вверх, если не хочется отвечать.

Теги:
информационные технологии, цифровые технологии, технологии, IT-технологии, виртуальная реальность, Apple



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