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Премьер-министр Японии уходит в отставку — как это повлияет на отношения с РФ

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Синдзо Абэ рассказал, что сожалеет о том, что, находясь на посту, так и не успел достичь мирного договора с Россией. Политик выразил надежду, что этот вопрос решит его преемник.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил правящему блоку о намерении уйти в отставку.

Отмечается, что это решение связано с проблемами со здоровьем. У политика язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. 

Вид на остров Итуруп с борта самолета
© Sputnik /
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Анализируя итоги своего пребывания на посту, Абэ отметил, что есть несколько важных вопросов, которые он так и не успел решить.

Один из них — мирный договор с Россией. 

Напомним: мирное соглашение между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписано из-за нерешенного спора вокруг Курильских островов (они вошли в состав СССР после войны). 

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. В Москве, в свою очередь, считают, что статус Южных Курил сомнению не подлежит.

"Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе заключения мирного договора с Россией <...>", — подчеркнул Абэ, комментируя свою отставку.

Он заявил, что ждет от своего преемника решения вопроса отсутствия мирного договора с РФ.

Остров Миядзима, недалеко от берега из Хиросимы. Япония
© Flickr / Joe deSous
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Политик также выразил сожаление, что ему не удалось разрешить проблему похищенных северокорейскими службами японцев и добиться внесения поправок в Конституцию страны.

Абэ отметил, что намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника. 

Решение об отставке японского премьера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил неоценимый вклад Абэ в двусторонние отношения. 

По его словам, Владимир Путин разделяет стремление Абэ решить спорные вопросы между двумя странами путем переговоров. 

Теги:
отставка, Премьер-министр, Курильские острова, Россия, Япония



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