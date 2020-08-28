Премьер-министр Японии уходит в отставку — как это повлияет на отношения с РФ

Синдзо Абэ рассказал, что сожалеет о том, что, находясь на посту, так и не успел достичь мирного договора с Россией. Политик выразил надежду, что этот вопрос решит его преемник.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил правящему блоку о намерении уйти в отставку.

Отмечается, что это решение связано с проблемами со здоровьем. У политика язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.

Анализируя итоги своего пребывания на посту, Абэ отметил, что есть несколько важных вопросов, которые он так и не успел решить.

Один из них — мирный договор с Россией.

Напомним: мирное соглашение между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписано из-за нерешенного спора вокруг Курильских островов (они вошли в состав СССР после войны).

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. В Москве, в свою очередь, считают, что статус Южных Курил сомнению не подлежит.

"Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе заключения мирного договора с Россией <...>", — подчеркнул Абэ, комментируя свою отставку.

Он заявил, что ждет от своего преемника решения вопроса отсутствия мирного договора с РФ.

Политик также выразил сожаление, что ему не удалось разрешить проблему похищенных северокорейскими службами японцев и добиться внесения поправок в Конституцию страны.

Абэ отметил, что намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.

Решение об отставке японского премьера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил неоценимый вклад Абэ в двусторонние отношения.

По его словам, Владимир Путин разделяет стремление Абэ решить спорные вопросы между двумя странами путем переговоров.