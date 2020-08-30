Чип полностью сольется с костью черепа, будучи невидимым снаружи, и сможет работать целый день без подзарядки.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Илон Маск поделился успехом в создании мозгового чипа в ходе пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink.

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации", — рассказал Маск.

По его словам, чип полностью сольется с костью черепа, будучи невидимым снаружи, и сможет работать целый день без подзарядки.

На презентации представили свинью, в мозг которой два месяца назад вживили имплант диаметром 8 мм. По словам предпринимателя, животное счастливо и здорово. Установленные чипы позволяют ученым отслеживать активность осязательных центров мозга свинья и таким образом узнавать, чего касается животное пятачком.

© AFP 2018 / - Илон Маск вживил чип для соединения мозга с компьютером - фото

По мнению Илона Маска, благодаря этим чипам можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Предприниматель считает, что через нейроинтерфейс можно заново научить людей общаться с окружающими и управлять работой компьютера, а также полностью вернуть пациентам подвижность.

Планируется, что цена чипа Link снизится до нескольких тысяч долларов, а операции по вживлению будут проводить в автоматическом режиме.