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Латвия, Литва и Эстония запретили Александру Лукашенко въезд в эти страны

© Sputnik / Виктор Толочко
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Известно, что власти балтийских республик приняли такое решение из-за ситуации после президентских выборов.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Латвия, Литва и Эстония запретили Лукашенко и еще нескольким белорусским официальным лицам въезд в эти страны, сообщает пресс-служба МИД.

Как считают в эстонском МИД, эти люди "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов".

"Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан", - написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Глава МВД Литвы Рита Тамашунене также подписала приказ, запрещающий въезд в страну гражданам Белоруссии из санкционного списка.

В него вошли 30 человек, которые, по мнению литовской стороны, "способствовали нарушениям международных стандартов по выборам и прав человека, а также репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".

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Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Теги:
выборы, Беларусь, санкции, Эстония, Литва, Латвия, Латвия, Александр Лукашенко



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