Путин рассказал о том, что могло привести к тотальному уничтожению народов СССР

Глава государства отметил, что сегодня как никогда важно не забывать ценность Победы, которую "добыли наши предки".

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что героизм и установка "идти до конца" — это то, что привело советский народ к Победе в Великой Отечественной войне.

"Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации - вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки", — сказал Путин.

Он отметил, что сохранение памяти — задача государственной важности.

При этом это не означает, что нужно цепляться за прошлое. Необходимо, наоборот, "опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее", подчеркнул президент.

Путин убежден, что задача мировых лидеров и политиков — не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны.

"Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями (военных лет). В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон", — заявил президент.

Путин также затронул одну из печальных тенденций современности, которые поддерживают, в основном страны Запада. Речь идет о переписывании истории.

Глава государства назвал тех, кто поддерживает это веяние, коллаборационистами сегодняшнего дня.

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", — сказал Путин.

Однако, по его словам, такие люди всегда были, есть и будут.

Эти мысли президент высказал во время Всероссийского открытого урока, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит под девизом "Помнить – значит знать".