19:38 04 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Палитра художника

Блогер разыграл девушку в ванне с красителем и шокировал подписчиков

© Flickr / Ruth Hartnup
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200904/14911103/Bloger-razygral-devushku-v-vanne-s-krasitelem-i-shokiroval-podpischikov.html

Неуважение к девушке, злой пранк или смешная шутка? Блогер выложил видео, которое вызвало большой резонанс в Сети. Смотрите ролик!

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. YouTube-блогер Кристен Хэнби опубликовал пранк, в котором разыграл свою девушку Джесмин, налив в ванну пену вместе с красителем для ткани, однако подписчиков возмутил его поступок, пишет РИА Новости.

Видео он опубликовал в Instagram.

Девушка начала принимать ванну, и уже спустя несколько минут блогер услышал ее крики. После этого она вышла из ванной в полотенце, и стало ясно, что ее руки и ноги полностью посинели.
Сам Хэнби смеялся над ней, называя "самым злым смурфом в мире".

Один из пользователей Twitter поделился этим видео у себя на странице, подчеркнув, что не считает поступок пранкера смешным, и у этого мнения нашлось много сторонников.

"Это буквально могло убить ее. Недопустимо, чтобы краситель для ткани контактировал с гениталиями, глазами или ртом. Это крайне опасно. Ей нужно обратиться к врачу, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью", — отметил один из пользователей.

Некоторые из подписчиков обвинили Херби в отсутствии элементарного уважения к девушке.

"Что она ему сделала? Такие вещи обычно делаются в отместку за что-то, никто не устраивает таких розыгрышей просто так", — поинтересовались в комментариях.

Но нашлись и те, кто решил заступиться за пранкера.

"Я думаю, многие из девушек, осуждающих это видео, посмеялись бы, если бы такая участь постигла парня", — отметил один из комментаторов.

Теги:
YouTube, блогер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Старые лекала: США и ЕС готовы расследовать отравление Навального
Сценарий новый, лекала — старые: США хотят наказать виновных в "отравлении" Навального
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться