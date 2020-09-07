Как избежать повторных режимов изоляции из-за вируса - ответ ВОЗ

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые меры по борьбе с заболеванием, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Самоизоляция является "прямолинейным инструментом, приведшим к тяжелым последствиям во многих странах". Однако повторное введение режима самоизоляции можно избежать при правильном сочетании "целенаправленных и выведенных мер", - заявил представитель ВОЗ.

По его словам, опыт некоторых стран, которые использовали основанный на информации подход для борьбы с COVID-19. Гебрейесус добавил, что такой подход дает возможность постепенно и безопасно открываться, при этом сохраняя готовность быстро реагировать на любые новые очаги заболевания.

Тедрос Гебрейесус надеется, что в ближайшие месяцы появятся хорошие известия о вакцине против COVID-19. Он уверен, что люди по всему миру должны иметь доступ к препаратам.