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Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима

© Sputnik / Илья Питалев
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Его признали виновным в смертельной аварии, произошедшей вечером 8 июня в центре Москвы.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима.

Согласно приговору, артиста также лишат права управления транспортом на 3 года.

© Sputnik / Илья Питалев
Оглашение приговора М. Ефремову

Старшему сыну погибшего в ДТП суд назначает компенсацию 800 тысяч рублей.

Приговор объявили несколько минут назад. Ефремова взяли под стражу в зале суда.

Потерпевшие по уголовному делу не планируют подавать апелляционную жалобу на приговор. Сообщается, что защита артиста также обжаловать решение суда не намерена.

© Sputnik / Евгений Биятов
Оглашение приговора М. Ефремову

Напомним: смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

После этого начались долгие разбирательства: сначала артист взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. 3 сентября Ефремов окончательно сознался и раскаялся. 

Теги:
суд, Россия, Михаил Ефремов



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