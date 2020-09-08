Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Его признали виновным в смертельной аварии, произошедшей вечером 8 июня в центре Москвы.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима.

Согласно приговору, артиста также лишат права управления транспортом на 3 года.

© Sputnik / Илья Питалев Оглашение приговора М. Ефремову

Старшему сыну погибшего в ДТП суд назначает компенсацию 800 тысяч рублей.

Приговор объявили несколько минут назад. Ефремова взяли под стражу в зале суда.

Потерпевшие по уголовному делу не планируют подавать апелляционную жалобу на приговор. Сообщается, что защита артиста также обжаловать решение суда не намерена.

© Sputnik / Евгений Биятов Оглашение приговора М. Ефремову

Напомним: смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

После этого начались долгие разбирательства: сначала артист взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. 3 сентября Ефремов окончательно сознался и раскаялся.