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Туристы на стеклянной смотровой платформе в китайской провинции Хунань

В Китае открыли самый длинный стеклянный мост в мире — как он выглядит

© REUTERS / Stringer
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200909/14941716/V-Kitae-otkryli-samyy-dlinnyy-steklyannyy-most-v-mire--kak-on-vyglyadit.html

Мост был возведен на высоте 201 метр над уровнем реки. Он располагается в районе трех ущелий Хуанчуань на юге страны.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Китае открыли новый стеклянный мост над бездной. Его длина составляет 526 метров, стекло имеет толщину 4,5 сантиметра и выдерживает одновременно 500 человек. 

Мост был возведен на высоте 201 метр над уровнем реки. 

Над его созданием работали исследователи Чжэцзянского университета и сотрудники китайской архитектурной студии Architectural Design, пишет портал Outlook Traveller.

Мост держится на толстых троссах. Они, в свою очередь, крепятся к двум красным металлическим башням.

Отмечается, что постройку уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую длинную конструкцию со стеклянным дном на планете.

Стеклянные мосты — довольно популярный тренд в Китае. Местные власти их воспринимают как возможность увеличить приток туристов.

Теги:
рекорд, Книга рекордов Гиннеса, мост, Китай



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