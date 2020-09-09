В Китае открыли самый длинный стеклянный мост в мире — как он выглядит

Мост был возведен на высоте 201 метр над уровнем реки. Он располагается в районе трех ущелий Хуанчуань на юге страны.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Китае открыли новый стеклянный мост над бездной. Его длина составляет 526 метров, стекло имеет толщину 4,5 сантиметра и выдерживает одновременно 500 человек.

Мост был возведен на высоте 201 метр над уровнем реки.

Над его созданием работали исследователи Чжэцзянского университета и сотрудники китайской архитектурной студии Architectural Design, пишет портал Outlook Traveller.

Мост держится на толстых троссах. Они, в свою очередь, крепятся к двум красным металлическим башням.

Отмечается, что постройку уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую длинную конструкцию со стеклянным дном на планете.

Стеклянные мосты — довольно популярный тренд в Китае. Местные власти их воспринимают как возможность увеличить приток туристов.