На мир надвигается эпоха беспорядка - Deutsche Bank

Ожидается, что будет продолжать нарастать величина глобального долга, реализовываться политика "вертолетных денег" от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании Deutsche Bank, пишет РИА Новости.

"Характерной чертой новой эпохи будет возвышение китайской экономики над экономикой США, причем это противостояние будет напоминать отношения Соединенных Штатов и СССР периода холодной войны", - говорится в сообщении.

Ожидается, что будет продолжать нарастать величина глобального долга, реализовываться политика "вертолетных денег" от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с позиции их веса на выборах.

"Беспорядок" будет определять экономическую ситуацию в мире примерно в течение десятилетия. При этом его не следует воспринимать как причину для отказа от инвестиций поскольку "новая эпоха принесет масштабные интервенции и ликвидность".

Специалисты также предупреждают, что новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.