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Водитель за рулем автомобиля

В России предложили разрешить водить автомобили с 16 лет

© CC0 / pixabay
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По мнению депутата, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В России предложили разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT.

По мнению депутата, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы, поскольку желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.

"Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев", - заявил депутат Госдумы Василий Власов.

Также он отметил, что молодые люди в возрасте 16—17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

Теги:
Госдума РФ, Госдума, автомобилисты, автомобиль, автомобили, водитель, водители, депутаты, депутат, Россия, Россия



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