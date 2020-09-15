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Венера

На Венере ученые обнаружили признаки жизни

NASA / JPL-Caltech
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200915/14977678/Na-Venere-uchenye-obnaruzhili-priznaki-zhizni.html

Исследователи обнаружили в атмосфере планеты газ фосфин, производимый микроорганизмами, которые могут существовать в бескислородной среде,

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Группа ученых из США, Великобритании и Японии опубликовала в журнале Nature Astronomy статью об обнаружении в атмосфере Венеры газа фосфина, свидетельствующего о существовании жизни на этой планете.

This NASA artist's concept shows the Galileo spacecraft flying by Jupiter's volcanic moon Io (L) and the gigantic planet (R).
© AFP 2018 / NASA
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В исследовании отмечается, что наличие фосфина в атмосфере Земли учеными ассоциируется только с "антропогенной деятельностью или присутствием микробов". Известно, что этот газ на планете производят микроорганизмы. Примечательно то, что они существуют в среде, которая не зависит от кислорода, например, на рисовых полях или заболоченной местности. Также фосфин может выделяться и в результате каких-то определенных промышленных процессов.

Авторы статьи пока не могут объяснить феномен происхождения данного газа в атмосфере Венеры. В качестве потенциальных источников они изучили возможную вулканическую активность, метеориты, молнии и многое другое. Исследователи пришли к выводу, что появление фосфина на Венере может быть результатом неизвестных науке химических процессов, или указывать (по аналогии с Землей) на присутствие жизни.

Теги:
ученые, жизнь, Венера



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