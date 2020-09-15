На Венере ученые обнаружили признаки жизни

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Группа ученых из США, Великобритании и Японии опубликовала в журнале Nature Astronomy статью об обнаружении в атмосфере Венеры газа фосфина, свидетельствующего о существовании жизни на этой планете.

В исследовании отмечается, что наличие фосфина в атмосфере Земли учеными ассоциируется только с "антропогенной деятельностью или присутствием микробов". Известно, что этот газ на планете производят микроорганизмы. Примечательно то, что они существуют в среде, которая не зависит от кислорода, например, на рисовых полях или заболоченной местности. Также фосфин может выделяться и в результате каких-то определенных промышленных процессов.

Авторы статьи пока не могут объяснить феномен происхождения данного газа в атмосфере Венеры. В качестве потенциальных источников они изучили возможную вулканическую активность, метеориты, молнии и многое другое. Исследователи пришли к выводу, что появление фосфина на Венере может быть результатом неизвестных науке химических процессов, или указывать (по аналогии с Землей) на присутствие жизни.