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Алексей Навальный

"Я дышал весь день сам": Навальный выложил первое фото после комы

© Sputnik / Валерий Мельников
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По словам Алексея Навального, он смог дышать без посторонней помощи и даже не использовал простейший вентиль в горле.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Алексей Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы в Instagram и сообщил, что вчера смог целый день дышать сам.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценеенный многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Теги:
фотография, фото, кома, Алексей Навальный, Россия, Россия



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