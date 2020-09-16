Есихидэ Суга стал новым премьером Японии

В ближайшие время Суга должен объявить состав своего кабинета. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга, он получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента страны, пишет РИА Новости.

В ближайшие время Суга должен объявить состав своего кабинета. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.

"За Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Позднее стало известно, что новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.