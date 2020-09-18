Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

Лекарство отпускается по рецепту, его рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Стало известно, за какую цену будет продаваться упаковка нового российского препарата от коронавируса "Арепливир", сообщает RT.

По информации, она будет стоить 12 320 рублей.

"В одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что препарат может появиться в аптеках уже с 21 сентября. Лекарство отпускается по рецепту, его рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом. Осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено.

Напомним, в июне Минздрав одобрил препарат "Арепливир", который является аналогом изобретенного в Японии препарата "Фавипиравир", применяющегося для лечения COVID-19.