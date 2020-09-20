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В США перехватили посылку со смертельным ядом — ее должен был получить Трамп

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Вся почта, предназначенная для президента, проверяется и сортируется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили опасную посылку, которая предназначалась для президента Дональда Трампа.

Проверка почтовых отравлений
© Sputnik / Владимир Песня
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Оказалась, что в ней содержался смертельный яд рицин, передает CNN.

Это подтвердили два независимых теста.

Отмечается, что в Белом доме существуют строгие правила сортировки всей почты, которая туда поступает: прежде, чем посылка дойдет до главы государства, она проверяется и сортируется на удаленном объекте.

Дело передано в Секретную службу и ФБР.

Напомним: в 2018-м похожие почтовые отправления поступили в Минобороны США. Они предназначались для тогдашнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Следствие установило, что опасные посылки разослал бывший американский военнослужащий Уильям Клайд Аллен.

Позднее он рассказал, что отправлял письма с касторовыми семенами (из них получают тот самый рицин) не только военной верхушке США.

В его списке также числился Трамп, президент РФ Владимир Путин и даже британская королева Елизавета II.

Теги:
посылки, СМИ, США, Дональд Трамп



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