В России одобрили испытания еще одной вакцины от коронавируса

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от COVID-19, разработанной Центром Чумакова.
В испытаниях примут участие свыше 3 тысяч добровольцев, согласно требованиям ВОЗ.
Тестирование начнется в скором времени в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. После прививки добровольцы будут находиться 16 дней в изоляции под наблюдением врачей.
Клинические испытания данного препарата планируют завершить уже в ноябре.
Напомним: первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.