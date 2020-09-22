В России одобрили испытания еще одной вакцины от коронавируса

Напомним: первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная российскими учеными из НИЦЭМ Гамалеи, была зарегистрирована в августе. Она получила название "Спутник V".

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от COVID-19, разработанной Центром Чумакова.

В испытаниях примут участие свыше 3 тысяч добровольцев, согласно требованиям ВОЗ.

Тестирование начнется в скором времени в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. После прививки добровольцы будут находиться 16 дней в изоляции под наблюдением врачей.

Клинические испытания данного препарата планируют завершить уже в ноябре.

Напомним: первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.