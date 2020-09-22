Иностранцам с близкими родственниками из РФ могут продлить действие визы

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий до 1 года срок действия многократной долгосрочной визы иностранцам, являющимся близкими родственниками россиянам, пишет РИА Новости.

"Законопроект предусматривает возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Основанием для получения визы будет служить заявление в письменной форме гражданина РФ о въезде указанной категории иностранных граждан в Российскую Федерацию без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД России.

Отмечается, что для таких иностранных граждан законопроектом увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Прощай, бумага и очереди: Россия вводит электронные визы >>

Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории иностранных граждан в Российской Федерации составит срок до одного года, который создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации.