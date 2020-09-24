Климатические часы: в Нью-Йорке появился таймер, отсчитывающий дни до апокалипсиса

На момент открытия инсталляции часы давали человечеству 7 лет и 102 дня. Они ведут обратный отсчет до того момента, когда истощится запас углеводородов на планеты.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Нью-Йорке появился таймер, отсчитывающий дни до климатического апокалипсиса.

Интересную цифровую инсталляцию установили на Юнион-сквер в Манхэттене.

"Часы ведут обратный отсчет до того момента, когда истощится запас углеводородов на планеты", - говорится в сообщении.

Авторами "Климатических часов" являются художники Ган Голан и Эндрю Бойд.

Примечательно, что на момент открытия инсталляции часы давали человечеству 7 лет и 102 дня.

Как объясняется в описании проекта, если индустрия не поменяет свой подход к углеводородам, к указанному сроку наступят необратимые изменения на планете, которые приведут к усилению природных бедствий и экономическим катастрофам.

На счетчике также отображаются воодушевляющие данные – процент мировой энергии, получаемой из возобновляемых источников. Сейчас этот показатель составляет более 27,7%. Чтобы предотвратить климатический апокалипсис, нужно довести это число до ста.