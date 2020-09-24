12:33 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Климатические часы: в Нью-Йорке появился таймер, отсчитывающий дни до апокалипсиса

Климатические часы: в Нью-Йорке появился таймер, отсчитывающий дни до апокалипсиса

Climateclock
В мире
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/18/15041573.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200924/15041601/Klimaticheskie-chasy-v-Nyu-Yorke-poyavilsya-taymer-otschityvayuschiy-dni-do-apokalipsisa.html

На момент открытия инсталляции часы давали человечеству 7 лет и 102 дня. Они ведут обратный отсчет до того момента, когда истощится запас углеводородов на планеты.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Нью-Йорке появился таймер, отсчитывающий дни до климатического апокалипсиса.

Интересную цифровую инсталляцию установили на Юнион-сквер в Манхэттене.

"Часы ведут обратный отсчет до того момента, когда истощится запас углеводородов на планеты", - говорится в сообщении.

Авторами "Климатических часов" являются художники Ган Голан и Эндрю Бойд.

Примечательно, что на момент открытия инсталляции часы давали человечеству 7 лет и 102 дня. 

Как объясняется в описании проекта, если индустрия не поменяет свой подход к углеводородам, к указанному сроку наступят необратимые изменения на планете, которые приведут к усилению природных бедствий и экономическим катастрофам.

На счетчике также отображаются воодушевляющие данные – процент мировой энергии, получаемой из возобновляемых источников. Сейчас этот показатель составляет более 27,7%. Чтобы предотвратить климатический апокалипсис, нужно довести это число до ста.

Теги:
климат, часы, США, США, Нью-Йорк, Нью-Йорк



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
США создадут коалицию против Северного потока - 2: остановит ли это строительство?
США создадут коалицию против "Северного потока – 2": придет ли проекту конец?
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться