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Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве

В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

© Sputnik / Максим Блинов
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Согласно правилам, сдать ПЦР-тест на коронавирус необходимо в течение трех дней после возвращения.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Россияне, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

Документ вступает в силу 24 сентября.

Согласно правилам, сдать ПЦР-тест на коронавирус необходимо в течение трех дней после возвращения.

Напомним, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

Теги:
самолет, Самолет, Россия, Россия, коронавирус



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