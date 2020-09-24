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Сердце в огне и сумасшедшие глаза: новые эмодзи-2021

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https://uz.sputniknews.ru/world/20200924/15044330/Serdtse-v-ogne-i-sumasshedshie-glaza-novye-emodzi-2021.html

Среди новинок – лицо, спрятавшееся в облаках (витание в облаках или кальян), выдыхающий смайл (облегчение или вздох разочарования, болезнь) и лицо с глазами-спиралями (гипноз, головокружение).

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Сегодня в свет вышли 217 новых эмодзи, которые станут доступны в 2021 году. 

Среди новинок – лицо, спрятавшееся в облаках (витание в облаках или кальян), выдыхающий смайл (облегчение или вздох разочарования, болезнь) и лицо с глазами-спиралями (гипноз, головокружение).

Также в наборе появятся новые версии сердечек: перебинтованное сердце и горящее сердце.

Новые эмодзи-2021
Unicode
Новые эмодзи-2021

Более того, появился эмодзи в виде женщины с бородой.

Напомним, что в этом году Apple добавила матрешку, бумеранг, ниндзя и чай баббл в набор эмодзи.

Теги:
смайлики, Apple, эмодзи



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