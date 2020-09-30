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В России завершились клинические испытания второй вакцины от COVID-19

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200930/15089354/V-Rossii-zavershilis-klinicheskie-ispytaniya-vtoroy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

На прошлой неделе Минздрав РФ приступил к ее регистрации. Процесс планируют завершить к 15 октября.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Специалисты российского научного центра "Вектор" завершили клинические испытания второй вакцины от коронавируса.

Ранее отмечалось, что первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 показал его безопасность и эффективность: пожизненный иммунитет эта вакцина, конечно, не формирует, однако она защищает от заражения как минимум на полгода.

Пресс-служба Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Минздрав уже приступил к регистрации данного препарата. Ожидается, что процесс завершится к 15 октября.

Однако клинические испытания "ЭпиВакКороны" на этом не закончатся — вакцину протестируют на пенсионерах старше 60 лет и гражданах с хроническими заболеваниями. Разумеется, испытания будут проводиться на добровольной основе.

Ruptly / МФПИ / АФК "Система", завод "Биннофарм"
Одна – хорошо, а три – лучше: в РФ начались испытания новой вакцины от COVID-19

После этого ученые перейдут к следующему этапу — пострегистрационному тестированию препарата на 5000 человек разного возраста.

Все результаты будут публиковаться открыто в отечественных и зарубежных изданиях.

Отметим, что это уже вторая вакцина, успешно прошедшая клинические исследования в РФ. Первый в мире препарат, разработанный российскими учеными из НИЦЭМ Гамалеи, был зарегистрирован в августе. Он получил название "Спутник V".

Теги:
коронавирус, пандемия, Испытания, Вакцина, Россия



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